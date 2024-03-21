Бурматов раскритиковал идею эвтаназии бездомных животных Депутат Бурматов: у регионов есть все альтернативы эвтаназии бездомных животных

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Льготная стерилизация, поощрение волонтеров-зоозащитников и строительство приютов являются лучшей альтернативой умерщвления бездомных животных в российских регионах, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов в личном Telegram-канале. Так он прокомментировал возможность принятия в Самарской области закона, позволяющего подвергать бездомных животных эвтаназии. Политик уверен, что у регионов есть все ресурсы для того, чтобы не прибегать к живодерским методам.

Мы дали региональным властям самые широкие полномочия в этой сфере: они могут штрафовать тех, кто выбрасывает на улицу своих питомцев (до 30 тысяч рублей), запрещать самовыгул и наказывать за него, строить приюты <...>, поддерживать волонтеров <...>, заниматься пристройством, льготной стерилизацией и вакцинацией животных, осуществлять регистрацию животных и вести учет популяции, проводить мероприятия по пропаганде ответственного отношения и гуманности, — перечисляет Бурматов.

Он добавил, что это далеко не полный список мер, которые можно использовать вместо эвтаназии. По словам Бурматова, в регионах, где эту ситуацию хоть как-то решают, не встает вопрос об умерщвлении. Также он заверил, что эвтаназия животных не только негуманна, но вместе с тем крайне дорогостояща и неэффективна. В этом утверждении он сослался на данные Российской академии наук о сокращения популяции. Также, по словам депутата, этот метод очень коррупциогенный.

Ранее в Республике Тыва приняли закон об эвтаназии бездомных животных. Документ поддержали единогласно 28 депутатов регионального парламента. Аналогичный закон также действует на Чукотке, его разработали на основании многочисленных обращений жителей.