Булочки из готового теста с изюмом и ванилью. Просто, но безумно вкусно!

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Готовим пышные булочки с изюмом и ванилью — ароматное облако нежности! Эти булочки — воплощение домашнего уюта, когда воздушное тесто буквально тает во рту, а сладкий изюм и ваниль дарят праздничное настроение. Идеальный вариант к утреннему кофе или вечернему чаю.

Разомните 500 г готового дрожжевого теста, добавив 1 ч. л. ванильного сахара и 100 г промытого изюма. Вымешивайте 5 минут, пока изюм не распределится равномерно. Разделите тесто на 12 частей, сформируйте шарики и выложите на противень, застеленный пергаментом.

Дайте булочкам подойти 30 минут в теплом месте — они должны увеличиться вдвое. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахарной пудрой и выпекайте 20 минут при 180 °C до золотистого оттенка.

Готовые булочки сбрызните водой и накройте полотенцем на 5 минут — это сделает их еще более воздушными. Ванильный аромат, сладость изюма и нежная текстура — настоящее удовольствие!

Совет: для праздничного варианта добавьте в тесто цедру апельсина или корицу. Подавайте теплыми — когда масло слегка тает на пышной мякоти.

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