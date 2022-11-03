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«Будут затянуты»: Вяземский объяснил, как интересно преподавать историю

Ведущий «Умники и умницы» Вяземский: научить истории можно, когда школьникам это интересно

Научить детей любому предмету можно только тогда, когда им самим интересно, в этой связи возрастает роль преподавателя истории, который как актер или писатель должен затягивать школьников в исторические события, заявил NEWS.ru ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский. Так он прокомментировал слова помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского о необходимости интересно, неформально и без зазубривания преподавать историю в школах. По мнению Вяземского, таких учителей мало, для этого нужно иметь талант.

В данном случае абсолютно согласен с Мединским. Тот человек, который с ним не согласен, вообще ничего не понимает в нашей жизни. Правда он не сказал, как надо преподавать, чтобы учитывать интерес каждого ребенка. Просто должен быть талантливый учитель, он должен жить историей, как актер, писатель разворачивать историческую картину перед детьми, и тогда они просто будут затянуты туда, появится интерес и книги нужно читать дополнительно, потому что школьная программа очень куцая, — подчеркнул Вяземский

Телеведущий отметил, что сейчас учителя истории вынуждены уделять внимание подготовке школьников к ЕГЭ, в котором, по мнению Вяземского, «ничего интересного нет». Он подтвердил, что для сдачи ЕГЭ по истории в школах используется зубрежка, у учеников от зубов отскакивают важные даты, но при других вопросах возникают затруднения.

Когда их спрашиваешь кто такой Александр Невский? Просишь нарисовать его портрет несколькими штрихами, чем отличался от других? Теряются! Один даже искренне мне сказал, что этого нет в ЕГЭ, — подытожил Вяземский.

Во время просветительского марафона «Знание о героях» Мединский рассказал, что только при новом подходе молодежь будет заинтересована в истории и будет хорошо в ней разбираться, научится отличать дезинформацию от правды. По его мнению, образовательный процесс нужно выстроить так, чтобы изучение истории было синхронизировано с литературой, географией и обществоведением. Мединский подчеркнул важность того, чтобы школьники не просто учили, а понимали логику исторического процесса.

Ранее сообщалось, что в ЕГЭ появятся вопросы, посвященные специальной военной операции России на Украине. Новшество связано с изменениями, внесенными в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) общего образования.