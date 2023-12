Будут ли россияне есть сверчков и смогут ли эти насекомые заменить мясо

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

В России начали выпускать лапшу из сверчковой муки. В линейке компании-производителя скоро появятся сыр, снэки и печенье из выращенных на специальной ферме насекомых. NEWS.ru узнал, насколько эта продукция безопасна и смогут ли сверчки заменить россиянам мясо и другую привычную еду.

Чем лапша из сверчков лучше обычной

На днях в Ставрополе прошла выставка-ярмарка, на которой представили лапшу из сверчковой муки. Как рассказал глава компании, запустившей линейку продуктов из насекомых, Антон Стокоз, «люди все три дня приходили, даже родственников, друзей приводили», чтобы попробовать полезный аналог «Доширака».

«Мы делаем печенье, лапшу быстрого приготовления с разными вкусами, каши быстрого приготовления, лапшу домашнюю, лагманную, сыр, снэки, и все это из сверчковой муки», — цитирует бизнесмена издание «Подъем».

Стокоз утверждает, что в сверчковой муке содержится в 15 раз больше белка, чем в пшеничной, железа — в два раза больше, чем в говяжьей печени, кальций, магний, все незаменимые аминокислоты.

Фото: РосЭнерджи

«Сверчков мы сами выращиваем, кормим кабачком, тыквой, пророщенной пшеницей, кукурузой, строго только такой рацион. У нас люди пишут, что сверчков кормят лучше, чем людей. Наши снэки — это жареные сверчки во фритюре с добавлением специй, овощей и чеснока. Олимпийский чемпион Роман Костомаров попробовал снеки, сказал, к пиву было бы классно», — добавил Стокоз.

По словам главы компании, продукция из сверчков должна появиться на маркетплейсах и в специализированных магазинах в середине декабря. Как добавил Стокоз, сейчас они работают над линейкой для больных сахарным диабетом.

Когда в России разрешат есть насекомых

Как отметил в беседе с NEWS.ru академик РАН, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян, массовое производство продукции из насекомых пока не запущено из-за отсутствия разрешения.

«Насекомые являются очень перспективным, но возможным, потенциальным источником полноценного белка для человека. <...> После того как исследования завершатся, будет понятно, можно ли разрешать [использование насекомых] для питания или нельзя. Все результаты исследований представят в Роспотребнадзор, который уже будет решать вопрос о разрешении такой продукции. Это вопрос возможно недалекого будущего. Подчеркну: без проведения исследований, дающих гарантию безопасности той или иной продукции, ничего в питание населения не допускается», — объяснил Тутельян.

Фото: Bernd Wüstneck/dpa//Global Look Pres Производство муки из насекомых

Ученый добавил, что россиянам не придется «жевать насекомых». «Из них будет выделена белковая масса, которую потом, возможно, станут добавлять в традиционные продукты питания. Как мы используем, например, соевый белок, добавляем его в колбасы, сосиски и сардельки, также в продуктах может использоваться белок из насекомых, но мы его и чувствовать не будем», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Какие продукты можно заменить сверчками

Диетолог Наталья Круглова в беседе с NEWS.ru отметила, что мука из сверчков может использоваться в качестве дешевой замены птице или рыбе. По ее мнению, съедобные жуки и личинки могут обогатить пищу витаминами.

«Это достаточно простой и дешевый источник белка, знакомые нам мясо птицы или рыба дороже. Кроме того, [сверчки] обогатят пищу витаминами А, группы B, в частности B-12 и полноценным белком. В Азии употребляют насекомых в пищу, для них это обычный продукт, так что есть перспективы», — сказала Круглова.

Как добавила диетолог, пока непонятно, как долго надо готовить сверчков, чтобы они стали безвредными с точки зрения патогенных микроорганизмов.

«Думаю, с их культивацией проблем не возникнет, это проще и дешевле выращивания птицы, скота или рыбы», — резюмировала собеседница NEWS.ru.

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press Мука из насекомых

Из каких мух в России уже выпускают пюре

В ноябре правительство РФ расширило список продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей. В перечень включили разведение мух черная львинка и производство из нее муки, пюре и других продуктов. Позднее в СМИ появились сообщения, что из насекомых сделают еду для людей. Как заявили в Росрыболовстве, эта информация недостоверная.

«В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб», — уточнили в Росрыболовстве.

Как к продуктам из насекомых относятся в Европе

В январе 2023 года Еврокомиссия выдала разрешение двум компаниям — вьетнамской Cricket One Co. Ltd. и французской Ynsect NL B.V. на поставки в Европу муки из сверчка и личинок мучного бурого хрущака. Ее можно будет использовать как основу для хлебобулочных изделий, макарон и другой продукции.

В 2012 году в Европе была создана некоммерческая организация «Международная платформа по продвижению насекомых в качестве питания и корма» (IPIFF). С 2018-го Евросоюз допустил продажу продуктов из насекомых, добавив в законодательство понятие «инновационная еда», в 2021-м на европейских рынках появились первые товары из саранчи, а в 2022-м — из мучных червей.

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press Лапша из саранчи

В 2022 году стало известно, что специалисты из Университета Кардиффа и Университета Западной Англии запустили проект, во время которого планировали добавить блюда из мучных червей и кузнечиков в меню четырех начальных школ Уэльса. По их мнению, насекомые богаты белком и станут хорошей альтернативой мясу.

Как готовят насекомых в других странах

Жители Китая, Таиланда, Вьетнама и других стран уже давно едят насекомых и пауков. Они готовят блюда из различных жуков, их личинок, тараканов, муравьев, кузнечиков и даже скорпионов. Чаще всего их сушат, жарят или запекают.

В Южной Америке, особенно в Мексике, очень уважают чапулинес — жареных кузнечиков с солью, соусом чили и соком лайма.

Фото: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/Global Look Press Мексиканские чапулинес

«Я слышала, в Перу в джунглях их тоже едят. Наверное, местные и какие-то отчаянные туристы. Фу!» — сказала NEWS.ru россиянка, живущая в Лиме.

В Венесуэле индейцы, живущие в тропическом лесу на притоках Амазонки, делают острый соус из термитов и красного перца. В Африке едят пчел, жуков, гусениц и тех же кузнечиков.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), около 2 млрд человек на планете употребляют в пищу насекомых. На специальных фермах выращивают около триллиона особей в год, большая часть идет на корм животным и птицам. В 2019 году объем производства «альтернативной белковой еды» составил пять тысяч тонн, к 2030-му он может вырасти до миллиона.

