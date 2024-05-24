Будущим мамам рассказали, как побороть страх родов Психолог Соловьева: побороть страх родов помогут курсы для будущих родителей

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Чтобы побороть страх родов, можно пройти курсы для будущих родителей, рассказала «Газете.Ru» репродуктивный психолог Елена Соловьева. По ее словам, также будущим мамам нужно нормализовать свои эмоции.

Чтобы справиться со страхом родов, нужно начать с нормализации своих эмоций. Признайте и осмыслите свои страхи перед будущими родами. Курсы для будущих родителей — хороший шаг навстречу своему страху. Пройдите их вместе с партнером: это поможет не только повысить уровень собственной информированности, но и сблизит вас как пару, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что такие курсы формируют положительный настрой и повышают уверенность. Также можно беседовать со специалистами или самостоятельно поискать нужную информацию, например, в статьях. Лучше всего ограничить общение с теми, кто сеют панику и рассказывают страшные истории про роды.

Рекомендуется заранее выбрать родильный дом и врача, которому можно доверять, добавила Соловьева. Кроме того, присутствие на родах отца ребенка может стать хорошей поддержкой, подытожила психолог.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец заявила, что нужно финансово поощрять женщин, родивших до 25 лет. Она отметила, что такая инициатива будет мотивировать женщин становиться мамами как можно раньше.