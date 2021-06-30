«Буду на печке сидеть»: Путин рассказал, чем займётся после отставки

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, чем займётся после отставки. Он признался, что не хочет работать в этот период.

Главу государства спросили, где он будет работать, когда оставит должность президента.

Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть, — ответил он.

Политик добавил, что для счастья человек должен иметь возможность реализовать себя и чувствовать свою востребованность.

Путин занимает пост президента с 2000 года. Сейчас идёт его четвёртый срок, после двух первых сроков политик переходил в правительство, а должность главы государства занимал Дмитрий Медведев.

В апреле Путин подписал закон, который «обнуляет» его предыдущие сроки на посту главы государства и позволяет ему ещё два раза занять эту должность. Кроме того, законодательные изменения позволяют экс-президенту Дмитрию Медведеву занимать должность главы государства ещё два раза.

«Обнуление» президентских сроков — часть поправок в Конституцию России, которые были приняты летом 2020 года. Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы проанализировали эти изменения и пришли к выводу, что они ведут к усилению роли президента.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса.

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