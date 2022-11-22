«Будьте активными и всегда идите к своей цели» Интервью с участником проекта «Другое Дело»

Фото: пресс-служба проекта «Другое Дело»

Проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стал стартовой площадкой возможностей для российской молодежи из разных регионов. Мы поговорили с Дарьей Федоровой, студенткой из Перми, которая активно продвигает проект в своем регионе. Сейчас девушка учится в Казанском федеральном университете, занимается волонтерством и приглашает единомышленников выполнять полезные задания в мини-приложении проекта. Дарья рассказала о том, почему она решила поучаствовать в проекте «Другое Дело» и какие цели ставит теперь.

— Дарья, чем вы занимаетесь в свободное от учебы время?

— Я ищу возможности для саморазвития, а также пять лет занимаюсь волонтерством. В своем районе состою в местной организации «Активный Кировский», а также в независимом сообществе «Волонтеры Перми». Мы помогаем приютам для животных, ездим в детские дома, прибираемся в парках, лесах, участвуем в забегах и марафонах.

Например, проводили акцию по очистке берега реки Егошиха (левый приток реки Камы). А еще сажаем деревья, делаем кормушки для птиц. Иногда к нам присоединяются местные жители. Совсем недавно мы провели экологическую акцию «Сделаем район лучше» вместе с «Активным Кировским». Сорок ребят из волонтерских отрядов пришли очистить от мусора территорию воинского захоронения и лес.

Еще мы помогаем приюту для животных «Доброе сердце» в Перми. Мы гуляем с животными, убираем в вольерах и собираем различную помощь.

Фото: пресс-служба проекта «Другое Дело»

— Вы помогаете детским домам, но морально это непросто. Как справляетесь?

— Мы посещаем приюты примерно раз в месяц: поздравляем детей с праздниками, проводим патриотические игры, эстафеты, приносим разные вкусняшки. Например, на Масленицу мы вместе жарили блины. Летом рисуем классики на асфальте. Конечно, детям важно такое общение. Бывает тяжело, но я не плачу. Хотя сердце порой сжимается. Ты же привыкаешь к детям. Они радуются, встречают как родную. Очень важно их потом не бросать, и это на самом деле большая ответственность.

— На что важно обратить внимание, когда занимаешься добровольчеством?

— Самое важное — это собственная коммуникабельность и доброжелательность. Порой наиболее сложно просто начать. Не все к этому психологически готовы или знают как. Но именно здесь ты получаешь уникальный опыт и эмоции, которые не испытать больше нигде. В этом смысле очень помогает проект «Другое Дело». Тут мы с друзьями ищем разные полезные задания, которые удобно выполнить в родном городе.

— Почему вы решили участвовать в конкурсе «Краса студенчества России»?

— Меня вдохновила номинация от проекта «Другое Дело», ведь это награда не за красоту, а за добрые дела. Кстати, это был мой первый конкурс красоты.

Мы должны были написать пост-эссе на тему «Саморазвитие через полезные дела» и выложить фото с хештегом #КрасаДругоеДело2022. В итоге моя работа понравилась жюри, и я прошла дальше. Нас ждали орфографический диктант, тест по культурному наследию России, самопрезентация, творческое выступление, дефиле.

Фото: пресс-служба проекта «Другое Дело»

Финал конкурса прошел в Самаре. В нем выбирали «самую смелую, эрудированную и развитую личность». Я волновалась, но в итоге выиграла! Мне подарили фирменное худи и десять тысяч баллов в мини-приложении проекта «Другое Дело». Теперь я развиваю проект в своем городе.

— Что пожелаете другим девочкам, которые захотят пойти по вашим стопам?

— Не бойтесь рисковать. Жизнь одна: ищите себя, пробуйте новое. Будьте активными и всегда идите к своей цели. И обязательно улыбайтесь!