«Будет защищаться»: Коц о реакции РФ на выступления релокантов против СВО Коц: у РФ довольно много способов усложнить жизнь выступающим против СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

У российского государства довольно много способов усложнить жизнь бежавшим за рубеж деятелям культуры, активно выступающим против проведения СВО, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, об этом свидетельствуют участившиеся случаи штрафования и запретов концертов противников СВО в «цивилизованном мире», а самим деятелям не следовало бы слишком активно выступать против действий своего государства.

Хотели воевать с государством? Ну так будьте готовы к тому, что оно будет защищаться. И давать сдачи. При этом, у государства гораздо больше способов нагадить вам, чем у вас государству. Если вы плюнете в коллектив, коллектив утрется. Если коллектив [плюнет] в вас — вы утонете, — подчеркнул военкор.

Ранее в Паттайе и на Пхукете должны были пройти концерты Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) под названием «Прекрасное недалеко». Цены на билеты варьировались от 8,5 тысячи до 16 тысяч рублей. Однако незадолго до начала выступления были отменены. Российский продюсер Павел Рудченко заявил, что не нужно искать руку Кремля в отмене концертов Галкина. По его словам, представители некоторых азиатских и арабских стран просто не хотят портить отношения с Москвой.