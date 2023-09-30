«Будет восприниматься болезненно»: Вильфанд о погоде в Москве Вильфанд: 1 октября в Москве похолодает, но температура будет выше нормы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

До конца сентября погода в Москве и столичном регионе будет жаркой, но уже 1 октября начнется похолодание и пройдет дождь, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Но несмотря на это, по его словам, температура воздуха останется выше климатической нормы.

Москвичи привыкли к тому, что в сентябре держалось летнее тепло. До конца месяца температура воздуха будет близка к рекордно высоким показателям, которые фиксировались в 1899 и 1900 годах — тогда столбики термометров поднимались до отметки +23,3 градуса. Поэтому переход к октябрьским значениям будет восприниматься болезненно — уже в воскресенье, 1 октября, погода поменяется, пройдет дождь. Вместо юго-западных потоков в Москву начнет приходить воздух с запада и северо-запада, — рассказал Вильфанд.

По его словам, в первой половине следующей недели в Москве и Московской области температура воздуха останется на три-четыре градуса выше нормы, но ниже, чем в дни экстремальных рекордов конца сентября, когда превышение многолетних значений достигало восьми градусов.

В воскресенье, 1 октября, температура воздуха в столичном регионе днем прогнозируется в диапазоне 15–17 градусов, 2 октября — 14–16, а к среде, 4 октября, повысится до 15–20, но в то же время ожидается дождь.

Во второй половине предстоящей недели начнется понижение температурного фона. Ночные показатели будут в диапазоне от двух до семи градусов тепла, а дневные, начиная с 5 октября, ожидаются на уровне 9–14 градусов. Но, как подчеркивает Роман Вильфанд, этот фон близок к многолетним значениям. Погода станет более облачной, атмосферное давление понизится.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что бабье лето в Московском регионе завершится 1 октября. Он подчеркнул, что в оставшиеся дни сентября температура воздуха может подняться до рекордных показателей.