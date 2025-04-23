«Будет трудно»: художник Боровской о жизни без Церетели Художник Боровской заявил, что творческим людям будет трудно без Церетели

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Николай Боровской

Скульптор Зураб Церетели часто помогал художникам-коллегам и относился к их просьбам с большим вниманием, заявил корреспонденту NEWS.ru народный художник РФ Николай Боровской. Он уточнил, что творцам будет трудно после смерти мастера, однако он оставил после себя множество великих работ.

Он ушел, нам трудно будет без него. Привыкнуть трудно, сами понимаете, эта потеря очень большая, — сказал Боровской.

Художник уточнил, что Церетели реагировал фактически на каждое историческое событие и был известен не только в России. Боровской также подчеркнул теплоту и участливость скульптора.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 92-м году жизни скульптора. Глава государства отметил талант Церетели, а также открытость художника для добрых дел и начинаний. Президент выразил уверенность, что память о нем навсегда сохранится в сердцах его почитателей.

Кроме того, близкий друг Церетели Владимир Владимирович рассказывал, что мастер всегда отличался трудолюбием и дружил с людьми разного поколения. В разговоре он отметил, что художник очень тяжело переживал критику в свой адрес. При этом скульптор продолжал упорно работать даже в последние годы своей жизни, добавил он.