«Будет шантажировать»: психолог забраковала идею платить детям за оценки Психолог Смолярчук: плата детям за хорошие оценки может сделать их корыстными

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Денежное поощрение за хорошие отметки в школе может сделать ребенка корыстным, предупредила психолог Ирина Смолярчук в интервью «Радио 1». По словам специалистки, если эта практика войдет в привычку, то школьник может начать манипулировать родителями. В перспективе это может и сказаться на отношениях уже взрослого ребенка со своими родителями.

В течение года-двух этот метод сработает, но потом вы получите товарно-денежные отношения. Ребёнок вырастет и спросит, на кого вы написали завещание. Он будет просить подарить какую-то вещь, а если вы этого не сделаете он будет вас шантажировать, например, начнёт плохо вести или не будет заботиться о вас в старости, — говорит Смолярчук.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов предложил отказаться от «двоек» в общеобразовательных школах. Так он прокомментировал череду суицидов детей, произошедших в канун 1 сентября. По его словам неудовлетворительные оценки и все ритуалы, связанные с ними, только увеличивают стресс от пребывания в учебном учреждении, а дети с нестабильной психикой могут на этом фоне пойти на необдуманные поступки.