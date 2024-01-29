«Будет превосходить МиГ-31»: летчик-испытатель о модернизации Су-57 Летчик-испытатель Кондауров: после модернизации Су-57 станет лучше МиГ-31 и F-22

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

После модернизации, которая, возможно, будет проведена в текущем или следующем году, российский истребитель Су-57 будет превосходить МиГ-31 с точки зрения дальнобойности ракет и ведения дальнего воздушного боя, рассказал NEWS.ru летчик-испытатель Герой Советского Союза Владимир Кондауров. По его мнению, американский истребитель F-22 также не сможет тягаться с Су-57.

Эта машина несет на себе самые последние технические достижения в области бортового искусственного интеллекта, необходимые для облегчения работы летчика. Технические возможности очень большие и широкие. Человеку в одиночку все это анализировать тяжело, поэтому ИИ помогает летчику, — отметил эксперт.

Он добавил, что уже сейчас Су-57 оснащен новым дальнобойным вооружением и в этом уже слегка превосходит МиГ-31. В будущем же истребитель может получить новые управляемые ракеты.

Ранее авиаэксперт Олег Пантелеев отметил, что новые двигатели АЛ-51, установленные на Су-57, позволяют достигать сверхзвуковых скоростей в бесфорсажном режиме. По его словам, это значительно усиливает боевые возможности машин. Он назвал АЛ-51 первым двигателем, совершившим отрыв от четвертого поколения силовых установок сразу по нескольким параметрам.