Будет повторное вскрытие: назовут ли причину гибели туристки из РФ в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тело погибшей в окрестностях Кемера Надежды Ярыгиной отправили в Россию, подтвердили в Генконсульстве РФ в Анталье. Турецкие эксперты провели вскрытие, однако о его результатах пока не сообщается. После повторного вскрытия уже на территории РФ тело передадут родственникам женщины для похорон. Что известно о гибели российской туристки в Турции, как проходили ее поиски и какие версии есть у следствия — в материале NEWS.ru.

Как пропала российская туристка

40-летняя Надежда Ярыгина из Кирова прилетела в турецкий город Кемер 31 декабря. Спустя четыре дня она отправилась на прогулку в горы. 4 января ее засняли камеры. На записи видно, как Надежда выходит из отеля. Она одета в белую кофту и темные брюки. В руках у нее сумка. С тех пор женщина не выходила на связь, ее телефон был недоступен. В отель она так и не вернулась.

8 января Надежда Ярыгина должна была вылетать в Москву, но в аэропорт к назначенному времени не приехала. Об исчезновении женщины в полицию заявила ее мать. В номере россиянки обнаружили все принадлежащие ей вещи, в том числе паспорт и документы по туру. Кроме того, в номере нашли большое количество лекарственных препаратов.

Как проходили поиски Надежды Ярыгиной

Российскую туристку искали около 40 спасателей — сотрудники турецкогоУуправления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и других госорганов, а также русскоговорящие волонтеры. Поиски проходили не только в горах близ Кемера, но и в море.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сузить территорию поисков помогли записи камер наблюдения: на них видно, как Надежда Ярыгина отправилась в сторону горы Чалыш, которая находится рядом с турецким курортом.

«С одной стороны от отеля тупик. С другой — пешеходные зоны. На самом деле здесь страшновато гулять в одиночку. Кругом леса и полупустой маленький поселок. Кроме того, в округе много диких животных. Если Надежда хотела отправиться на прогулку к местной достопримечательности — горе Чалыш, к морю или на смотровую площадку с видом на Кемер, то там везде крутые обрывы, с которых легко упасть и остаться ненайденной», — рассказал один из добровольцев — местных жителей, участвовавших в поисках.

Вечером 11 января одна из поисковых групп нашла в лесу телефон Надежды Ярыгиной. Спасательную операцию решено было приостановить на ночь и возобновить на следующее утро. 12 января спасатели обнаружили тело женщины. Оно лежало в 400 метрах от дороги. Другие туристы сообщали, что поисковая группа несколько раз проходила в месте, где нашли тело, однако его не обнаружила. Некоторые волонтеры предположили, что тело женщины мог специально туда подкинуть убийца.

По данным издания Hurriyet, рядом с трупом российской туристки находились две бутылки из-под спиртного: одна пустая, другая — полная. Кроме того, около тела женщины нашли пустые пачки из-под снотворного.

В обстоятельствах случившегося разбиралась полиция Кемера, российские дипломаты контролировали ситуацию, заявляли в генконсульстве РФ в Анталье.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как могла погибнуть российская туристка

Полицейские и сотрудники Интерпола рассматривают различные версии гибели Надежды Ярыгиной. Первая — несчастный случай. Россиянка могла погибнуть из-за падения со скалы. Похожий случай в районе горы Чалыш уже был полтора года назад. Тогда с обрыва сорвался 47-летний Владислав Сенгович. Его тело обнаружили спустя 39 дней после пропажи.

Кроме того, турецкая полиция прорабатывает и версию об убийстве. В правоохранительных органах считают, что к смерти Надежды Ярыгиной может быть причастен один из местных жителей. В качестве доказательства этой версии приводят тот факт, что как только мобильный телефон погибшей россиянки нашли, его сразу же включили. Оказалось, что батарея была наполовину заряжена. Вероятно, что мобильный специально кто-то выключил.

Тем временем полиция Антальи сообщила, что на теле не было найдено следов насильственной смерти. Поэтому версия с убийством, скорее всего, будет отклонена турецкими правоохранителями.

Наиболее вероятной версией следствие считает суицид. Родственники погибшей россиянки с этим не согласны. Они заявляют, что Надежда Ярыгина не только не имела никаких причин уходить из жизни, но у нее не было даже вредных привычек. В то же время некоторые подруги погибшей россиянки предполагают, что она могла находиться в депрессии.

Фото: Bild/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кого подозревали в убийстве туристки из Кирова

Подозрение в убийстве Надежды Ярыгиной пало на местного гида Николоса. Он якобы активно участвовал в поисках россиянки и регулярно настаивал на их прекращении. Кроме того, зимой поселок практически безлюден, а многие дома законсервированы. Николос — один из немногих, кто живет там постоянно и хорошо знает местность.

К тому же жители поселка, находящегося неподалеку от горы Чалыш, сообщили, что турецкий гид женат на россиянке, но недавно пара сильно поссорилась и разъехалась. Супруга забрала детей с собой, а Николос остался один, поэтому он отчаялся и обозлился на всех россиянок. Однако мужчина свою вину отрицает.

Позже Николос заявил, что сообщения о его причастности к убийству Надежды Ярыгиной являются необоснованными. После этого обвинения, по его словам, его жизнь превратилась в настоящий кошмар: от него отвернулись все, начались проблемы с бизнесом, все это ударило по его ментальному состоянию. Николос сообщил, что он шокирован поведением людей, которые сделали из него убийцу без суда и следствия. Он заявил, что собирается подать в суд на тех, кто оклеветал его.

«Для них достаточно моей фотографии и лживого текста. Полицейские ко мне не приходили, подозреваемым я не являюсь. Сейчас я готовлю большое обращение к людям», — сказал гид.

Другие версии гибели российской туристки

Волонтеры, которые занимались поисками Надежды Ярыгиной, предполагали, что женщина могла погибнуть из-за нападения дикого животного, например кабана. Все-таки она отправила в горы одна, без защиты.

Другая версия волонтеров — причиной смерти могли послужить проблемы со здоровьем. Мол, и таблетки ранее в номере были найдены, да и возраст уже не подростковый.

«Если кто-то попытался инсценировать самоубийство, то скорость всасывания и алкоголя, и лекарств разная в разных частях тела. Я в мединституте изучала токсикологическую химию, мы делали анализы одного и того же вещества в разных органах», — пишет одна подписчица чата, созданного во время поисков Ярыгиной.

Возможно, российские специалисты смогут назвать истинную причину смерти Надежды.

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