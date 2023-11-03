«Будет помнить весь мир»: Тарасова о смерти фигуриста Олега Протопопова Тарасова назвала гением умершего олимпийского чемпиона Протопопова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Олег Протопопов и его супруга Людмила Белоусова были гениями в фигурном катании, заявила NEWS.ru заслуженные тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, спортсмена будет помнить весь мир. Он и его супруга были по-настоящему прекрасными и выдающимися фигуристами, добавила Тарасова.

Олег Протопопов с супругой перевернули наше представление о том, что такое фигурное катание, навсегда. Они были гениями. Очень жаль, что он умер, я выражаю свои соболезнования. Их весь мир будет помнить всю жизнь и выражать свою благодарность за то, какой вклад они внесли, как представляли нашу страну. Это прекрасные, выдающиеся спортсмены, — заявила заслуженный тренер.

О смерти двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Олега Протопопова стало известно 3 ноября, ему был 91 год. Спортсмен выступал в паре со своей супругой, Людмилой Белоусовой. Вместе они завоевали золото на Олимпийских играх в Инсбруке и Гренобле, в 1965 и 1968 годах соответственно. Также пара не раз становилась победителем чемпионатов мира и Европы.

Ранее также сообщалось о смерти трехкратной олимпийской чемпионке по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой. На протяжении долгого времени она удерживала за собой титул единственной женщины, имевшей золото сразу в двух видах спорта.