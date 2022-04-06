«Будет печально»: юрист выступила против продления майских праздников

«Будет печально»: юрист выступила против продления майских праздниковЮрист Яковлева выступила против продления майских праздников
Эксперт по трудовому праву, руководитель департамента РЗП и КУ компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева в беседе с NEWS.ru заявила, что инициатива о продлении майских праздников негативно скажется на работодателях, потому что сотрудники не будут работать почти полмесяца. Так она прокомментировала высказывание вице-спикера Госдумы от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, который предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней — с 1 по 10 мая. По мнению депутата, это позволит россиянам посвятить больше времени подготовке к сбору урожая.
На мой субъективный взгляд, это негативно скажется на собственниках бизнеса. По сути, сотрудники не будут работать полмесяца, а при наличии праздничных дней подразумевается, что оплата сохраняется в полном объёме. Можно провести аналогию с январскими праздниками. У нас на месяц так или иначе деловая активность сокращается. Более или менее все начинают активизироваться только к февралю. Соответственно, в мае примерно такая же ситуация может быть. Тут и так наличие праздничных дней снижает активность, но если это ещё продлить до 10 мая, будет совсем печально. Пусть человек делает выбор — сажать картошку или работать, — сказала Яковлева.
Ранее замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что увеличение нерабочих дней в России с 1 по 10 мая позволит людям полноценно отдохнуть. По его мнению, это необходимо в условиях нынешнего выгорания в обществе.