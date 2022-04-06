«Будет печально»: юрист выступила против продления майских праздников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Художница из подмосковного города Руза запустила серию матрёшек с карикатурой на президента Украины Владимира Зеленского в образе Наполеона. В интервью «360» мастер росписи по дереву Вера Стрельцова призналась, что спрос на её работы огромный.

По её словам, за основу она взяла образ актёра из фильма «Ржевский против Наполеона». Одет герой в красный камзол и в руке держит телефон. Надписи на матрёшке адаптированы для русских...