«Будет очень весело»: военэксперт рассказал о скорой катастрофе для ВСУ Военэксперт Суконкин: в ближайшее время ВСУ ждет катастрофа

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины в ближайшее время ждет катастрофа, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, сейчас украинские бойцы вырабатывают остатки снарядов, а затем наступят «очень веселые времена».

По факту, мы видим катастрофу на Украине, где бригадная боевая группа получает на сутки 15 снарядов. Таких групп в ВСУ на ЛБС около 30, предположу. Полгода назад ВСУ говорили, что тратят в день 5–10 тысяч снарядов, при этом они вели наступательные действия. ВСУ ждет большая катастрофа в ближайшее время. Сейчас они вырабатывают остатки, а потом будут очень веселые времена, — считает Суконкин.

Он добавил, что ВС России ведут успешное наступление в районе Купянска, Авдеевки, Клещеевки, а также под Работино и Урожайным.

Предположу, что ВС РФ наступают под Купянском, Авдеевкой, Клещеевкой, а также ВСУ теряют позиции и в Работино, и в Урожайном, — подытожил Суконкин.

Ранее сообщалось, что подготовка украинских солдат по американскому образцу ожидаемых результатов не принесла. По мнению экспертов, по этой причине контрнаступление ВСУ оказалось безуспешным.

Накануне стало известно, что Пентагон собирается направить на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который будет помогать военачальникам ВСУ в разработке новой стратегии. При этом у США и Украины нет согласия относительно ее содержания. В Киеве высказываются за наступление, чтобы привлечь к конфликту больше внимания мировой общественности. В Вашингтоне настаивают на более сдержанном варианте, который предусматривает удержание имеющихся территорий и накопление сил в течение года.