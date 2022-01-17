«Будет неоднородной»: Вильфанд о второй половине зимы

Вторая половина зимы не будет отличаться от первой. Она будет характеризоваться чередованием тёплых и холодных аномалий из-за смены воздушных потоков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, добавив, что об этом говорят индексы циркуляции, сообщает РИА Новости.

Вторая половина зимы тоже будет неоднородной. Все индексы указывают на противоположные характеристики, — цитирует его агентство.

Он отметил, что будут затоки тёплого воздуха из азиатской части страны, которые будут сменяться затоками холодного воздуха из арктических широт. По расчётам и по факту за первую половину зимы целый ряд индексов циркуляции циклонов и антициклоноа были с разными знаками.

Если бы эти индексы были одного знака, то можно было бы говорить об однородности <...>. Этот фактор говорит о том, что будет часто меняться погода, — резюмировал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что после старого Нового года, 14 января, в центральной части России пройдёт «карусель циклонов», вследствие чего температура понизится до 20 градусов мороза к крещенской ночи, 19 января. При этом с 14 по 16 января погода будет достаточно мягкой, со слабым снегом.