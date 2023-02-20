«Будет не она»: в фонде Глинки раскрыли, каким будет памятник доктору Лизе В фонде «Доктор Лиза» рассказали о замысле памятника Елизавете Глинке

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В мае в Москве планируется установить памятник Елизавете Глинке, главным персонажем композиции которого будет умирающий бездомный, сообщила NEWS.ru директор благотворительного фонда им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» Наталья Авилова. По ее мнению, это будет памятник доброте и милосердию.

Мы решили, что на памятнике будет не она (Лиза), а будет нищий, умирающий бездомный. То есть это будет больной старик, который лежит в постели и рядом с которым стоит хрупкая женщина, очень похожая на Елизавету Петровну и держит его за руку. То есть в Москве появится не столько памятник доктору Лизе, а памятник в принципе, доброте и милосердию. Которое и воплощала, по нашему глубокому убеждению, доктор Лиза, — сообщила Авилова.

Она добавила, что в фонде хотели бы, чтобы городские власти подобрали место под памятник так, чтобы рядом с ним была лавочка или фонтанчик с водой, чтобы нуждающийся мог утолить жажду и отдохнуть.

Установлен памятник будет на личные средства спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он не раз ей помогал при жизни, и именно он захотел стать тем человеком, который этот памятник оплатит. И он делает все, чтобы этот памятник как можно скорее появился, — заявила Авилова.

Глинка была одним из пассажиров самолёта Ту-154 Минобороны России, который потерпел крушение 25 декабря 2016 года над Чёрным морем недалеко от побережья Сочи. Гуманитарный рейс следовал в Латакию. На его борту были 92 человека.

Ранее в городе Горловке (ДНР) открыли памятную доску в честь врача-реаниматолога Елизаветы Глинки. На церемонию пришли несколько сотен человек, в числе которых были депутаты Народного Совета, сотрудники мэрии города и министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.