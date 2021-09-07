«Будет мстить»: омбудсмен объяснила, почему «химия» не исправит педофила

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с NEWS.ru отметила, что химически кастрированный педофил может начать мстить детям. Омбудсмен отметила, что из-за применения препаратов у таких людей, скорее всего, разовьётся комплекс неполноценности, и они «продолжат убивать и насиловать, но подручными средствами», а издевательства станут ещё более изощрёнными.

Педофил может возненавидеть детей как раз из-за химической кастрации. Если он использовал их для удовлетворения каких-то своих наклонностей, то это может обостриться из-за возникшего чувства неполноценности, появится озлобленность, желание отомстить. Химическая кастрация не выход. Речь идёт о психическом отклонении. Они также будут насиловать и убивать детей, только подручными средствами, — заявила спикер.

Она также «посоветовала» гражданам с такими наклонностями самостоятельно прийти к психиатру и лечиться или «отрубить себе органы, мешающие жить и заставляющие убивать детей». Эксперт также усомнилась в реальности линчевания педофилов, отвечая на соответствующий вопрос. Омбудсмен отметила, что если отдавать убийц и насильников детей родителям жертв, то страна «скатится в Средневековье».

Волынец заявила о необходимости постоянной работы с подрастающим поколением, педагогами, тренерами спортивных секций. По её словам, дети открыты и доверчивы в силу «нежного возраста» и отсутствия жизненного опыта, из-за чего могут стать жертвой педофила.

По её словам, посягнувшие на половую неприкосновенность детей, в том числе насильники и убийцы, заслуживают только пожизненного заключения, раз уж в России действует мораторий на смертную казнь. Она отметила, что содержаться такие люди должны только в колониях особого режима, типа «Чёрного дельфина», и обязательно привлекаться на самые тяжёлые работы. В противном случае их следует морить голодом — просто лишать пищи.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения двух 10-летних школьниц в городе Киселёвске. Они не вернулись домой 6 сентября. На записи камер видеонаблюдения попал 41-летний подозреваемый Виктор Пастерников, который покупал школьницам сладости, а затем они вместе ушли по улице в сторону гаражей. Известно, что ранее он был судим за насильственные действия сексуального характера, вышел из тюрьмы два года назад и неоднократно нарушал административный надзор. Позднее задержанный Пастерников, по данным СМИ, сознался в изнасиловании и убийстве детей.