Будет ли 19 октября магнитная буря, как уберечься, повлияет ли на здоровье Ученый РАН объяснил, в каком состоянии находится небесное светило после сентябрьских всплесков активности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По данным ученых, 19 октября из-за усиления солнечной активности может пройти новая магнитная буря. Считается, что магнитная активность может негативно отражаться на здоровье. Повлияет ли это событие на состояние людей и работу техники, а также когда стоит готовиться к более серьезным «космическим ураганам» — в материале NEWS.ru.

Какие люди наиболее чувствительны к геомагнитным возмущениям

Как рассказывала NEWS.ru доктор медицинских наук Рина Заславская, здоровый человек может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий в период магнитных бурь, но людям с сердечно-сосудистыми патологиями следует быть осторожнее.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — поясняла Заславская.

Она отметила, что существует слабая и средняя зависимость сердечно-сосудистой системы от магнитных волн. У таких людей будут включаться различные аномальные механизмы в организме. Если человек здоров, он может чувствовать себя нормально и не испытывать недомоганий.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что врачи советуют делать во время магнитных бурь

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал избегать во время геомагнитных возмущений физического и эмоционального напряжения, соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние космических ураганов могут ощущать пациенты с почечными заболеваниями.

«Мы рекомендуем в эти дни стараться избегать физических нагрузок и ограничить интоксикацию организма, в том числе от кофе, сигарет или алкоголя», — сказал медик.

Также в дни магнитных бурь врачи советуют добавить в рацион больше овощей и фруктов, ограничить соленые, жирные блюда. Крепкий чай лучше пить не чаще одного раза в сутки. Также рекомендуется побольше находиться на свежем воздухе и проветривать помещение.

Когда на землю придут магнитные бури

Вечером 19 октября на Земле могут возникнуть геомагнитные возмущения, связанные с изменением солнечной активности. Об этом сообщает портал spaceweather.com, который отслеживает изменения космической погоды. Издание отмечает, что 16 октября от Солнца «отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном AR3467». Согласно расчетам, основанным на модели Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), она «не направлена непосредственно на Землю», но «может нанести скользящий удар». Если это случится, то, как говорится в сообщении, «нашу планету накроет небольшая геомагнитная буря категории G1».

Согласно шкале американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), геомагнитные возмущения в зависимости от интенсивности бывают пяти категорий, в случае G1 речь идет о самой низкой активности.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев в беседе с NEWS.ru также подчеркнул, что после сентябрьских геомагнитных всплесков Солнце потратило много энергии и сейчас ему требуется время на восстановление.

«С начала октября Солнце находится в очень спокойном состоянии и копит энергию. Такая картина будет наблюдаться еще примерно две недели, и роста активности мы ожидаем не раньше чем в начале ноября. Что касается события 19 октября, то в этот день возможно слабое геомагнитное возмущение, но это событие будет крайне незначительным и незаметным», — пояснил Богачев.

Действительно ли магнитные бури влияют на здоровье

Ученые спорят насчет влияния геомагнитных возмущений на состояние людей. Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова подчеркивает, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано. Согласно опросам, которые она приводит в качестве примера, около 50–70% населения планеты реагирует на эти природные явления.

Как отмечает завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, вспышки на солнце не оказывают существенного воздействия на самочувствие: «Если метеозависимому человеку скажете, что 1 февраля будет магнитная буря, то [в эту дату] он себя плохо почувствует. А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо».

По его мнению, во время геомагнитных возмущений у некоторых людей «несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда в 2023 году наблюдались магнитные бури

По словам Богачева, в конце апреля в атмосфере Земли произошла очень сильная магнитная буря. Она сопровождалась полярными сияниями, которые наблюдались в Петербурге, Твери, Москве, Рязани, Пермском крае и Удмуртии. Они возникают под влиянием частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы.

Также три вспышки на Солнце произошли 16 июля, одна из них привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Также на Землю обрушился геомагнитный шторм 24 мая.

Сергей Богачев добавил, что в сентябре 2023 года наблюдалось несколько бурь. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что одна из них, начавшаяся вечером 18 сентября, стала причиной северных сияний, которые наблюдались в ряде регионов европейской части России, в том числе и в Подмосковье. Последнее геомагнитное возмущение было зафиксировано 29 сентября.

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