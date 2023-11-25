Будет ли 13-я пенсия в декабре 2023 года: кому положено увеличение выплат ПРАЙМ: некоторым категориям россиян проиндексируют пенсии с 1 декабря

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост пенсий в декабре коснется нескольких категорий россиян, заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, сообщает ПРАЙМ. Что об этом известно?

Кому проиндексируют пенсии с 1 декабря, почему будут двойные выплаты

Гиринский объяснил, что прибавка к пенсиям в декабре полагается ранее работавшим пенсионерам, если они уволились в сентябре этого года, а также тем, кто достиг в ноябре 80-летнего возраста.

«Для большинства неработающих пенсионеров основной рост произойдет в январе 2024 года, когда пенсии будут проиндексированы на 7,5 процента. Чтобы узнать размер повышения, необходимо умножить текущую выплату на коэффициент увеличения, который составит 1,075», — сообщает ПРАЙМ.

По словам экономиста, большинству пенсионеров в декабре придет выплата и за январь 2024 года.

«Как правило, такие перечисления производят 3-го числа каждого месяца. С 1 по 8 января — праздничные дни, поэтому деньги переводят заранее. Пенсия за декабрь тоже начнет приходить чуть раньше — начиная с 1 декабря, из-за того, что 2 и 3 декабря — выходные дни», — резюмировал Гиринский.

Ждать ли 13-й пенсии россиянам в декабре

В сентябре стало известно, что вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов выступил с инициативой о выплате россиянам 13-й пенсии перед днем рождения.

«Один из главных праздников в жизни каждого человека — его день рождения — для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан», — говорилось в пояснительной записке.

В настоящее время в Государственной думе РФ на рассмотрении находится законопроект, который предполагает выплату 13-й пенсии в этом году.

Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru пояснил, что неработающим пенсионерам могут выплатить 13-ю пенсию до конца 2023 года.

«Я считаю, что однозначно да (получат 13-ю пенсию. — NEWS.ru), хотя с бюджетом не очень хорошо, но, с другой стороны, выборы. Средства на крайний случай на ОФЗ (облигации федерального займа. — NEWS.ru) есть. Прежде всего фактор выборов. Конечно, с финансами у государства не все идеально, но, с другой стороны, и не смертельно. Деньги вполне можно найти», — заявил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кому проиндексируют пенсии с 1 января 2024 года

Депутат Государственной думы Никита Чаплин в комментарии NEWS.ru рассказал, что с 1 января следующего года будут проиндексированы страховые пенсии по старости.

«С 1 января 2024 года россиянам проиндексируют страховые пенсии по старости. Повышение будет на 7,5%: фиксированная часть составит более 8 тысяч рублей, а один пенсионный коэффициент будет стоить 133 рубля. Это коснется только неработающих пенсионеров. Социальная пенсия вырастет с 1 апреля до 13,5 тысячи рублей», — пояснил он.

Также Чаплин сообщил, что после индексации средняя пенсия по России составит 23,5 тысячи рублей.

«Средняя пенсия нашего старшего поколения после индексации будет 23,5 тысячи рублей, и эта мера поддержки затронет более 32 млн пенсионеров по всей стране. Безусловно, правительство будет следить за ростом инфляции, и в случае необходимости будет приниматься решение о повторной индексации», — резюмировал парламентарий.

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