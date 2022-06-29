«Будет бороться с дронами»: эксперт оценил новинку отечественного ВПК Эксперт Литовкин предположил создание в России вариации ЗРПК «Панцирь» для борьбы с БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия приступила к разработке аналога ЗРПК «Панцирь» с боезапасом в 24 ракеты (у «Панциря-С1» их 12) для борьбы с исключительно беспилотными летающими аппаратами (БПЛА), таким мнением поделился с NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его словам, вариация «Панциря» будет оснащена «мини-ракетами», а не полноразмерными.

Он отметил, что в России наблюдается прорыв в сфере боеприпасов, ставя в пример новейшие модификации гиперзвуковых ракет «Кинжал» и современные танковые снаряды.

Действительно есть информация, что хотят сделать 24-ракетную вариацию «Панциря», правда, это будут мини-ракеты, а не полноразмерные, — заявил Литовкин.

Эксперт подчеркнул, что спецоперация России на Украине указала на ряд проблем, связанных с борьбой против БПЛА.

Данная вариация «Панциря», очевидно, предназначается для борьбы сугубо с беспилотниками, отсюда и размер ракет, и увеличение боезапаса, так как боевые действия на Украине обнажили ряд связанных с этим проблем, — подытожил он.

Накануне под Курском был сбит украинский БПЛА Ту-141 «Стриж», который, предположительно, использовался ВСУ в качестве разведчика. Губернатор Курской области Роман Старовойт позднее опубликовал в своем Telegram-канале фотографии этого БПЛА.

22 июня в районе 9 утра появились сообщения о возгорании на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области. Площадь пожара составляла 50 кв. м. Предположительно, возгорание произошло из-за ударов двух украинских беспилотников. Один из них был сбит, обломки второго нашли между двумя резервуарами на НПЗ. В Сети позже появилось видео, как беспилотник пикирует на территорию НПЗ, после чего происходит взрыв. На вооружении украинских военных стоит ряд беспилотных комплексов, визуально похожих на те, что были зафиксированы на видео удара по НПЗ.