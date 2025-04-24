«Будем вымирать»: в Кремле забили тревогу из-за страха многодетности в РФ Новиков призвал внедрять культуру многодетности в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российское правительство должно внедрять культуру многодетности в обществе для предотвращения демографического кризиса, заявил начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков в ходе ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи». Он подчеркнул, что специалисты предупреждают о возможном «вымирании» до 2040 года, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы видим, что радикального скачка в демографии нет. Росстат недавно прямо доказал, что до 2040 года мы будем вымирать. Нас это явно не устраивает. Поэтому основным ответом является внедрение культуры многодетности в нашей стране, чтобы многодетная семья стала привлекательным поведенческим сценарием, — сказал Новиков.

У россиян есть страхи и заблуждения на счет многодетности еще со времен СССР, отметил политик. По его словам, такая семейная модель у граждан ассоциируется исключительно с бедностью и постоянной нуждой. Однако в современных реалиях это уже давно не так, подчеркнул он.

Нужно фобии, которые формировались у нас в предыдущие поколения, снять. Эти фобии есть. Еще из позднего Советского Союза образ многодетной семьи — это семья малообеспеченная. Младшие дети донашивают одежду и ботиночки дырявые за старшими, потому что у родителей не хватает денег, — сказал политик.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что граждане, отказывающиеся заводить больше одного ребенка или и вовсе не желающие продолжать род, являются «развратными сусликами». По его мнению, аборты лишают россиян на счастливое будущее.