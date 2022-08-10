«Тяжкое преступление»: детский омбудсмен о попытке матери продать сына Детский омбудсмен Мороков назвал тяжким преступлением попытку матери продать сына за 300 тысяч рублей

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Необходимо тщательно разбираться в тяжком преступлении, связанном с продажей матерью ребенка, заявил в беседе с NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Так он прокомментировал попытку жительницы Екатеринбурга продать собственного сына из-за долгов. Омбудсмен отметил, что сейчас судьба мальчика зависит от результатов расследования. Также, по его словам, необходимо выяснить физическое и психологическое состояние ребенка, подвергался ли он еще каким-либо воздействиям со стороны родителей.

Надо очень тщательно разобраться. Мы с вами говорим о совершении достаточно тяжкого преступления, поэтому говорить о том, где и как сложится судьба парня, будет зависеть от решения этих вопросов. Вмешиваться [в следствие] не будем, так как очень важно установить истину, а это требует тишины и спокойствия, — сказал Мороков.

Омбудсмен выразил уверенность, что в данной семье эта не единственная темная страница. По его мнению, мальчик с большой долей вероятности подвергался иным противоправным действиям со стороны родителей.

Я уверен на 99,99%, что это именно так. Чтобы можно было спокойно проводить следственные действия в отношении родителей и всей истории, ставшей достоянием общественности, — отметил он.

Он добавил, что согласно алгоритму действий, ребенок находится в одном из госучреждений. Также он пообещал следить за ситуацией и вмешаться, в случае если органы госвоспитания не будут выполнять свои обязанности должным образом.



Ранее стало известно, что в Екатеринбурге женщина пыталась продать собственного сына из-за долгов, к тому же ребенок не нравился ее второму супругу. Она разместила объявление в одном из пабликов во «ВКонтакте», указав сумму за мальчика в 300 тысяч рублей. И покупатель откликнулся. О планах матери узнала организация «Альтернатива», занимающаяся борьбой с торговлей людьми, после чего история была предана огласке.