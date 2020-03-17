Из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) с 18 марта будут приниматься меры повышенной безопасности.
В пресс-службе Иволгинского дацана в Бурятии, резиденции БТСР, отметили, что в ежедневное расписание хуралов включили особые молебны.
Как
Если они чувствуют потребность прийти на хурал, то приходят. Только при этом и ламы, и хувараки, и сотрудники дацана, безусловно, должны быть более бдительны и внимательны, — сказано в заявлении.
В перечне мер повышенной безопасности, которые рекомендуют соблюдать буддисты, влажная уборка и окуривание особым составом, который называется «санзай». В его основу входит можжевельник, а сам сбор всегда применялся в буддистских пагодах при скоплении народа как очищающий.
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