https://static.news.ru/photo/c98951e8-6850-11ea-97c2-fa163e074e61_660.jpg Иволгинский дацан Фото: Petr Sanziev/Global Look Press

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) с 18 марта будут приниматься меры повышенной безопасности.

В пресс-службе Иволгинского дацана в Бурятии, резиденции БТСР, отметили, что в ежедневное расписание хуралов включили особые молебны.

Как сообщает «МК в Бурятии», для защиты от COVID-2019 с 18 марта будут проводить «Табан Харюулга», который в переводе на русский означает «Пять сутр устранения негативных причин». Так распорядился XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, подчеркнув, что запретить буддистам посещать дацаны он не может.

Если они чувствуют потребность прийти на хурал, то приходят. Только при этом и ламы, и хувараки, и сотрудники дацана, безусловно, должны быть более бдительны и внимательны, — сказано в заявлении.

В перечне мер повышенной безопасности, которые рекомендуют соблюдать буддисты, влажная уборка и окуривание особым составом, который называется «санзай». В его основу входит можжевельник, а сам сбор всегда применялся в буддистских пагодах при скоплении народа как очищающий.

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