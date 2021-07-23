Троих сотрудников больницы в городе Сельцо Брянской области подозревают в том, что они вносили в единую систему о вакцинации населения ложные данные о прививках, а якобы потраченную вакцину уничтожали. Об этом РИА Новости рассказали в местном СУ СК.

По информации следствия, они делали это за деньги по предложению другого человека, который выступал посредником. В ведомстве считают, что предполагаемые преступники — старшая медсестра и оператор ПЭВМ — внесли в систему ложные данные о прививках для нескольких десятков местных жителей.

В настоящее время все четверо находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись, — рассказали в СК.

Произошедшим возмутился губернатор Александр Богомаз. Он в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом обратил внимание на данные следствия о том, что подозреваемые не только делали поддельные справки о вакцинации, но и уничтожали препарат. Он призвал наказать их «по всей строгости закона, по верхней планке».

Ранее в Перми полиция задержала мужчину, который подделал сертификат о прививках, чтобы попасть на футбольные матчи. Как рассказали в полиции, мужчина при входе на стадион, где шёл футбольный матч, предъявил сотрудникам полиции сертификат о вакцинации. Полицейские усомнились в подлинности документа, так как дата рождения в документе и паспорте различалась. После этого мужчину доставили в отдел полиции.