https://static.news.ru/photo/f5181ede-20c0-11ea-8924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Брянской области подписал указ об объявлении 31 декабря выходным днём. Сотрудники государственных органов региона будут отдыхать в этот день.

Рабочим днём для госслужащих стало 28 декабря, передаёт «Политика сегодня». Соответствующий документ опубликован на сайте регионального законодательства.

При этом администрация области не может объявлять дополнительные выходные дни для работников частных компаний. Их начальство будет принимать соответствующее решение самостоятельно.

Ранее NEWS.ru писал, что власти ряда российских регионов сделали последний день 2019 года выходным. Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть соответствующую инициативу в рамках всей страны.