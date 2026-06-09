Бросьте семечко у забора один раз — и на 20 лет забудьте про унылую ограду: лианы для живой изгороди

Бросьте семечко у забора один раз — и на 20 лет забудьте про унылую ограду: лианы для живой изгороди

Если вы мечтаете о живой цветущей стене у забора, которую не нужно сажать каждый год заново, посадите многолетние вьющиеся растения, которые будут радовать вас десятилетиями.

Девичий виноград: это мощная лиана высотой до 15–20 метров, которая сама цепляется за любую опору и к осени окрашивает свои ажурные листья в огненно-красные и пурпурные тона. Она растет на любой почве, не болеет, не требует обрезки, а зимует без укрытия.

Если хочется не только зелени, но и цветов, посадите жимолость «каприфоль» — ее нежные кремово-розовые трубчатые цветки распускаются в мае-июне и источают удивительно сильный сладкий аромат, который разносится по всему саду. Эта лиана вырастает до 4–6 метров, не болеет и не требует подкормок, единственное — ей нужна опора, за которую будут цепляться побеги.

Фото: D-NEWS.ru

Третий вариант — клематис, но выбирайте неприхотливые сорта, например Ville de Lyon или Jackmanii, которые цветут все лето крупными лиловыми или малиновыми цветками диаметром до 15 см и зимуют без укрытия в средней полосе (но с обязательной обрезкой и мульчированием).

Ранее были названы компактные многолетники: растут кустиками до 50 см, не расползаются по участку.