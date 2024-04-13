Бросок «коктейля Молотова» в здание во Владимире попал на видео

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В Сети появились кадры броска «коктейля Молотова» в здание правительства во Владимире. 13 апреля около 16 часов злоумышленник попытался поджечь здание областной администрации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что целью мужчины, который поджег администрацию во Владимире, был вице-губернатор региона Константин Баранов. По информации канала, политик находился в здании в момент происшествия. Со ссылкой на Баранова Mash сообщил, что первая бутылка с зажигательной смесью была брошена в окно, а вторая — под его автомобиль.

Канал уточнил, что транспортное средство спас водитель, который ждал вице-губернатора у входа. В публикации также сообщается, что поджигатель не прятал лицо. По данным канала, он кинул и третий «коктейль Молотова» в Hyundai Creta, который принадлежит начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений Инне Дыровой.

Издание «Владимирские новости» добавило, что причиной взрывов является бутылка с зажигательной смесью, которую в окно администрации кинул мужчина. По его информации, емкость отскочила и упала рядом, по предварительным данным, никто не пострадал.