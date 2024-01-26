Бросившим кошку в аэропорту Жуковский хозяевам может грозить штраф Зоозащитник Корецких: бросившим кошку в аэропорту хозяевам может грозить штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хозяевам, бросившим кошку в аэропорту Жуковский, может грозить штраф, рассказал председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких. Комментируя ситуацию «Радио 1», общественник подчеркнул, что это считается административно наказуемым деянием.

Оставляя своего питомца в аэропорту, хозяева его бросают. Помимо того, что это в принципе аморальный поступок, это по современному закону еще и административно наказуемое деяние. По факту люди избавляются от животного, выбрасывая его, а за это у нас в административном кодексе предусмотрено наказание, — пояснил Корецких.

Согласно статье КоАП 8.52 «Несоблюдение требований к содержанию животных», за выбрасывание питомца грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Также за нарушения норм обращения с животными могут взыскать до 200 тысяч рублей.

В пресс-службе аэропорта отметили, что хозяева могли улететь из России на постоянное место жительство. Там также подчеркнули, что если владельцы захотят вернуть животное, то им нужно будет согласовывать это с новой хозяйкой.

Хозяева ранее бросили кошку в аэропорту Жуковский из-за отсутствия переноски и необходимых провозных документов. Представитель аэропорта рассказал, что питомца хотели провезти в обычной сумке. В ответ на требования со стороны сотрудников авиакомпании хозяева кошки заявили, что им в любом случае нужно улетать, и просто оставили животное.