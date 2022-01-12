Бросивший фаер в полицейских на акции в Москве получил пять лет колонии

Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии Вячеслава Игумнова, который бросил фаер в полицейских во время акции протеста в январе 2021 года в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передаёт ТАСС. Суд признал 21-летнего молодого человека виновным по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ).

Суд признал виновным Игумнова по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в колонии общего режима, — сказали в суде.

По данным следствия, во время участия в несанкционированном мероприятии Игумнов «зажёг пиротехническое сигнальное устройство и бросил его в сотрудников полиции». Сам обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга потребовала с соратницы оппозиционера Алексея Навального Ирины Фатьяновой 3,9 млн рублей в качестве возмещения ущерба в результате проведения несогласованных акций 23 и 31 января. В иске, поданном региональным главком МВД, говорится, что данная сумма была затрачена на компенсации сверхурочных сотрудникам

В середине января 2021 года Навальный вернулся из Германии в Россию и сразу же был задержан в аэропорту. Во ФСИН это объяснили уклонением политика от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Позднее суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. 23 и 31 января акции в поддержку Навального прошли во многих городах России.

Навальный в настоящее время находится в колонии в Покрове. Он отбывает наказание по делу «Ив Роше».