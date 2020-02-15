https://static.news.ru/photo/090d2788-4ffe-11ea-8a12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктор Гаврилов, который оставил детей в Шереметьево, заявил, что ожидал ареста, когда вылетел в Хабаровск, однако был уверен в своей невиновности.

Я в шоке, если честно. Такого не ожидал. Москва не предпринимала никаких действий. Я являлся на допрос, всё нормально было, а здесь... В Хабаровск только приехал — и арестовали, — рассказал он.

По его мнению, решение суда об аресте — ненормально, ведь он приехал к своим сыновьям.

Мужчина отметил, что покупал детям игрушки, пока они находились в социальном центре. После их переезда в Комсомольск-на-Амуре он регулярно звонил им.

Гаврилов также подчеркнул, что мальчики не должны находиться с матерью, которая является «социально опасным человеком».

Она реально детей хотела с балкона выкинуть. Это же не шутки. Все доказательства есть в детской комнате полиции, — сообщил мужчина.

По его словам, он развёлся супругой из-за того, что дети боялись оставаться с ней и плакали, когда ему нужно было идти на работу.

Гаврилов добавил, что водил экс-жену в церковь и к психологу, чтобы помочь ей успокоиться, передаёт телеканал «360».

NEWS.ru писал, что Гаврилова задержали 13 февраля в Хабаровске, когда он собирался отправиться в Комсомольск-на-Амуре, чтобы забрать детей у матери. Под арестом мужчина будет находиться до 13 апреля. В отношении мужчины возбуждены три уголовных дела — за оставление в опасности, истязание и кражу.