https://static.news.ru/photo/2d0ece0a-5947-11ea-b278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабаровский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов Виктора Гаврилова — мужчины, который в январе оставил двоих малолетних сыновей в московском аэропорту Шереметьево. Гаврилов останется под арестом до 13 апреля.

Как передаёт ТАСС, в ходе заседания по апелляции судья Наталья Яковлева заявила, что органы опеки запретили мужчине вывозить своих детей за пределы Комсомольска-на-Амуре. Ранее мать мальчиков подала исковое заявление об ограничении родительских прав их отца.

Гаврилов проходит в качестве обвиняемого по статьям УК РФ об истязаниях, оставлении в опасности и краже. Именно за последнее деяние он был задержан 13 февраля — мужчину заподозрили в краже денег у знакомой.

Как писал NEWS.ru, 26 января прилетевший в Москву из Хабаровска Виктор Гаврилов оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Позже выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей.