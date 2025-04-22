«Бросили, а она ждет 5 лет»: почему собаки годами хранят верность хозяевам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Башкирии пес три недели ждал на пепелище хозяина, погибшего на пожаре. Спасатели МЧС пытались увезти собаку, но она категорически от этого отказывается. Жители садового товарищества приносят осиротевшему питомцу воду и еду. NEWS.ru рассказывает, почему животные сохраняют верность мертвым хозяевам и как этот феномен объясняют зоопсихологи.

Последние случаи удивительной верности собак

Пожар в СНТ «Надежда» произошел 24 марта. Сгорел одноэтажный частный дом, позднее пожарные обнаружили под завалами тело 62-летнего мужчины. С тех пор возле дома сидит его собака, ожидая, пока хозяин вернется. По информации МЧС по Республике Башкортостан, спасатели пытались забрать пса с собой, но он никого к себе не подпускает. Животное кормят неравнодушные соседи.

Чуть ранее стала известна история из села Глушково Курской области. 9 августа семья Яковлевых уехала всего на пару дней, оставив дома собаку по кличке Граф и запас воды и питья для нее. Перед отъездом пообещали, что скоро вернутся, но в итоге вовремя приехать домой не смогли.

«Душа разрывалась на части, но мы знали, что совсем скоро вернемся за ним. Он обещал ждать, — вспоминала глава семьи в беседе с журналистами местного издания. — Мы все время разлуки мысленно звали его. Нам казалось, будто его душа рвалась к нам, а наша — к нему».

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Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Все это время — семьдесят дней — Граф прождал своих хозяев во дворе, а вокруг не смолкали выстрелы. На днях он встретил своих владельцев, вернувшихся домой, отметил десятилетие и получил награду «За веру и преданность дому в период ЧС и КТО». Хозяева рассказывали, что вместе с главой семьи Граф любил ходить на охоту, потому выстрелы его не пугали.

«Он и в оккупации мог не испугаться благодаря специальным психологическим тренировкам. А новые команды мы разучиваем и сейчас», — рассказали Яковлевы.

Собака, которая сохранила верность бросившим ее хозяевам

Бывают и другие истории, когда собаки сохраняют верность людям, которые от них отказались. Прошлой зимой жительница Ступино Виктория Буракова заметила собаку Веру, которая четыре года жила в будке рядом с заброшенной дачей в деревне Тутыхино. Еще щенком ее взяли соседи, чтобы играла с ребенком. Но когда Вера повзрослела, она стала не нужна: люди вернулись в город, оставив собаку все на том же месте. Она отказывается уходить оттуда и не подпускает к себе других людей.

«Вера громким лаем встречает все проезжающие машины. Будто кого-то ждет. Многие местные жители оставляют ей еду. Бывает, что даже ведра оливье на Новый год привозят, много хорошего мяса и костей. Сердце разрывается от одного взгляда на нее», — рассказала Буракова в беседе с NEWS.ru.

Виктория добавила, что пару лет назад местные жители построили Вере хорошую будку. Иногда собака играет с воронами и другими бродячими собаками. Она очень неагрессивная и добрая.

«Многие наши соседи хотят ее забрать, но на контакт с людьми она не идет. Уже пять лет прошло, как она на одном и том же месте сидит», — сообщила девушка.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему собаки не перестают ждать пропавших хозяев

Зоопсихолог и зоозащитница Лара Казарян в беседе NEWS.ru объяснила, почему так происходит. Дело в том, что собаки очень позитивно мыслят, верят в человека и надежда на его возвращение у них никогда не умирает. А спустя долгое время сидения на одном месте у них появляется уже сложившаяся привычка ждать.

«Вера не знает другой жизни. Возможно, каждый раз, встречая машины, она надеется, что вот-вот за ней приедет старый хозяин, но, скорее всего, ожидание уже стало рефлексом, паттерном», — комментирует Казарян.

По ее словам, феномен Хатико объясняется тем, что собаки никогда не забывают хозяев, даже если те умерли или бросили их. Они так и будут сидеть на одном месте, не подпуская к себе других людей.

«Возможно, собаки считают, что другие люди могут помешать их миссии — ждать своего человека. Это очень грустные истории», — поделилась Казарян.

Некоторые такие собаки негативно реагируют на других людей и ни к кому не подходят. Самая вероятная причина этого — в глубокой психологической травме в прошлом. Когда-то давно такую собаку, возможно, сильно обижали или даже били, из-за чего развилось недоверие к людям вообще, несмотря на привязанность к конкретным хозяевам.

«Решить ситуацию можно радикально. Нужно усыпить собаку снотворным и увезти из того места, где она привыкла сидеть и ждать. Иначе они так и могут провести на одном месте несколько лет. Они никогда не поверят, что хозяин мог их предать», — говорит Казарян.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как приучить собаку-Хатико к новым хозяевам

Но в жизни бывает всякое. Люди умирают, переезжают, у них рождаются дети, и порой оставить любимого питомца у себя нет никакой, даже малейшей возможности. Кинолог, ветеринарный врач, эксперт международной категории Владимир Уражевский говорит, что в таком случае необходимо найти добрые руки и сначала познакомить собаку с новой семьей, чтобы она знала, что важна и любима.

«Даже если вы уезжаете в отпуск на время и оставляете собаку в гостинице или у друзей, перед отъездом вместе с питомцем нужно прийти туда несколько раз, принести привычные вещи, лежанку, игрушки, обязательно привычный корм. Не забывайте, что собаки — это лучшие друзья людей, одновременно няньки, охранники и охотники. Помните, что это на всю жизнь. Они никогда не бросят», — напутствует Уражевский.

В середине апреля в Telegram-каналах разошлось видео, озаглавленное: «Шпиц против СОБРа»: полуголого сорокалетнего мужчину положили лицом в пол. Ранее, работая таксистом, он присвоил чужую банковскую карту и понабрал кредитов на три миллиона. На видео видно, что за горе-хозяина вступился маленький дрессированный белый пес, громким лаем попытавшись «отбить» его от серьезных мужчин в форме.

«Крошечные собачки защищают еще активнее, чем большие. Самые скандальные из них — малышки чихуахуа. Если кошка считает, что она бог рядом с человеком, то собака, напротив, обожествляет хозяина. Собаки готовы испытывать голод, жажду, терпеть неудобства, и все ради того, чтобы тот был счастлив», — замечает кинолог.

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