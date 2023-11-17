Брошенная родственниками в Мексике россиянка приехала в Воронеж

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Российская пенсионерка Валентина Котова, которую бросили в Мексике перебравшиеся в США родственники, приехала в Воронеж, сообщает ТАСС. Передвигающая в инвалидной коляске женщина прибыла поездом из Москвы, на месте ее встретили с букетом цветов сотрудники регионального Министерства соцзащиты.

Я смотрела много роликов из разных городов, хотела в Екатеринбург поехать, там, где зима больше, снег. Мне нравится снег, я люблю холод, дождь, снег. Но выбрала больше к югу. Раньше в Воронеже никогда не была, москвичка, 73 года [в Москве] прожила, — заявила Котова журналистам.

Работники социальной службы доставят Котову в один из санаториев Воронежа, где она сможет отдохнуть и определиться с местом проживания. Пенсионерке окажут необходимую медицинскую помощь, а также предоставят консультации юриста и различных специалистов. Губернатор региона Александр Гусев поручил оказать россиянке содействие в обустройстве на новом месте жительства.

Котова вместе с сыном и его супругой-украинкой прибыли в Мексику в 2022 году. Они пытались пересечь американскую границу, однако были остановлены миграционной службой. Позднее родственники пенсионерки уехали в США по программе для украинских беженцев, а ее оставили у дверей российского консульства. К решению проблемы подключились представители МИД РФ. Пожилая женщина благополучно совершила долгий трансатлантический перелет и вернулась на родину.