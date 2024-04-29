Броневицкая пожаловалась на безответственное отношение россиян к питомцам Илона Броневицкая: люди проявляют меньше ответственности по отношению к питомцам

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Илона Броневицкая

Россияне стали менее ответственными по отношению к домашним питомцам, нежели раньше, таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась артистка и зооактивистка Илона Броневицкая. Актриса и певица, которая владеет АНО «Центр содержания бездомных животных» и приютом «Домашний», заявила, что некоторые граждане «выбрасывают» собак или подкидывают их в приюты.

Люди стали не особенно ответственными в отношении обязательств, детей собственных, родителей, уж подавно всяких там собак. Их выбрасывают, размножают, подкидывают в приюты, что выливается в траты бюджетных денег, скандалы. <...> Для меня, если хоть один человек вспомнит, что он должен быть в ответе за своё животное, уже будет маленькая победа, — сказала она.

Ранее из-за паводка вода затопила приют для собак «Милосердие» в поселке Турдеевск Архангельской области. Волонтеры начали эвакуацию животных в связи с чрезвычайной ситуацией.

Всего в приюте находились более 190 собак, часть животных уже вывезли. Однако остаются и те, кто дожидается эвакуации в своих вольерах. Сотрудники приюта утверждают, что подобное подтопление произошло впервые.