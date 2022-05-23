Брокер объяснил, как надёжно выйти из чёрного списка банков Брокер Широков: после погашения своих задолженностей следует заказать свежий кредитный отчёт

Фото Евгения Смолянская/NEWS.ru

После погашения своих задолженностей следует заказать свежий отчёт, чтобы убедиться в чистоте кредитной истории, рассказал кредитный брокер Александр Широков «Народным Новостям». Затем, чтобы выйти из чёрного списка банков, нужно начать создавать положительную историю через простые кредитные продукты, посоветовал он.

Следует обязательно проверить все погашения и закрытия, заказав свежий кредитный отчёт через десять дней после погашения. Исключение составляют кредитные карты: они полностью закрываются в среднем в течение 60 дней после подачи заявления. <...> После того как вы по максимуму убрали негативные факторы из вашей кредитной истории, необходимо привнести в неё положительные факторы. Например, начать создавать положительную кредитную историю с более простых кредитных продуктов — кредит на товар и/или кредитная карта, — сказал Широков.

Он призвал соблюдать осторожность, так как под видом товарного кредита могут навязать микрозаём. Чтобы избежать этого, нужно проверять договор: кредитором должен быть банк, а не микрофинансовая организация.

21 мая стало известно, что выдача банковских кредитов резко сократилась в апреле. По сравнению с прошлым годом объёмы выдачи розничных кредитов упали в четыре раза.