Бродившего по улицам Калининграда лисенка сняли на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Калининграде маленького лисенка уже второй день разыскивают волонтеры центра «Биосфера Балтики», сообщает Telegram-канал Amber Mash. Накануне дикое животное бродило у домов 50–62 на улице Павлика Морозова.

Специалисты выезжали на эту улицу, но след лисенка уже пропал: он спрятался где-то в подвале, за гаражами или убежал в большую промышленную зону. Добровольцы искали его везде, но пока не нашли. Поиски будут продолжаться.

Ранее в поселке Европа Одинцовского округа Московской области заметили дикую лисицу, которая оказалась в сложном положении из-за капкана на лапе. Животное с облезлой шерстью и худощавым телом бродило по улицам поселка и искало еду.

Также сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку видеозаписи, на которой мужчина в подмосковном Подольске держит за задние лапы двух ежей. Местный житель объяснил свой поступок намерением отпустить животных.

А в городе Боре Нижегородской области потребовали установить и задержать злоумышленника, отстреливающего местных домашних питомцев. Согласно подозрениям жителей, живодером является пенсионер, который ненавидит животных.