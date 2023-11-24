Британские ученые объяснили, чем опасны фабричные продукты EJN: употребление ультра-обработанных продуктов может спровоцировать рак

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Ультра-обработанные фабричные продукты могут представлять опасность для здоровья, заявили ученые Университета Бристоля (Великобритания), Согласно результатам исследования, опубликованного в European Journal of Nutrition, употребление таких продуктов может привести к развитию рака горла и пищевода.

Авторы научной работы проанализировали показатели здоровья свыше 450 тысяч человек в возрасте старше 18 лет. Спустя 14 лет наблюдений за испытуемыми выяснилось, что у людей, употреблявших ультра-обработанные продукты, риск развития аденокарциномы пищевода вырос на 24%. Риск развития рака горла и полости рта увеличился на 23%.

Ученые уточняют, что к числу ультра-обработанных фабричных продуктов относят чипсы, шоколад, хлопья, мороженое, сухие завтраки, а также сладкие газированные напитки и фастфуд. Предполагается, что их негативное влияние на здоровье обусловлено наличием большого числа ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса в их составе.

Врач-нутрициолог Жанна Тиханычева ранее рассказала, какие продукты не следует есть во время простуды. Она рекомендовала отказаться от овсяной каши, так как она может усилить насморк и вызвать влажный кашель.