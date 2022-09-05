Британские ученые назвали продукт, снижающий риск смерти на 20% Daily Express: ежедневное употребление орехов снижает риск смерти на 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ежедневное употребление орехов способно снизить уровень холестерина и риск смерти на 20%, пишет Live 24 со ссылкой на статью издания Daily Express. Эксперимент британских ученых показал, что орехи приносят большую пользу организму за счет высокого содержания клетчатки, витаминов и антиоксидантов.

В исследовании приняло участие 118 тысяч пациентов. Положительные результаты от употребления орехов показало изучение их анамнезов и наблюдение за ними в течение 30 лет.

На основании того, сколько орехов употребляли участники исследования, их поделили на шесть групп, за которыми ученые вели наблюдение на протяжении 30 лет. В результате выяснилось, что у тех добровольцев, которые ежедневно ели орехи, риск смерти снижался на 20%, — сообщается в статье.

Ученые отдельно выделили тот факт, что орехи способны снижать уровень холестерина благодаря большому содержанию в них клетчатки.

Ученые из Национального института рака в США ранее выяснили, что любой вид физической активности снижает риск ранней смерти у пожилых. Согласно результатам исследования, люди, регулярно занимавшиеся спортом, имели риск смерти от любых причин и заболеваний на 13% ниже. Чтобы увеличить продолжительность жизни, стоит добавить в свой распорядок дня езду на велосипеде, плавание в бассейне, утреннюю пробежку или вечернюю прогулку.