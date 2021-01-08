Британские эксперты рассказали, как справиться с заносом на льду

Специалисты из британской автомобильной ассоциации поделились знаниями о безопасном вождении по скользкой дороге.
В беседе с изданием The Mirror они
Если же водитель всё-таки попал в занос и начал терять управление над автомобилем, следует рулить по направлению заноса, при этом не нажимая на педали. По словам экспертов, попытки торможения или разгона — худшее, что можно сделать в такой ситуации.
Кроме того, специалисты не рекомендуют пренебрегать подготовкой к поездке. По их словам, стоит потратить время на то, чтобы очистить машину от снега и льда, а также выбрать лёгкую и удобную обувь для лучшего ощущения педалей.
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