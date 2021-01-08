Британские эксперты рассказали, как справиться с заносом на льду

https://static.news.ru/photo/01d847e2-528f-11eb-9f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты из британской автомобильной ассоциации поделились знаниями о безопасном вождении по скользкой дороге.

В беседе с изданием The Mirror они рассказали , что главный секрет такой езды заключается в том, чтобы аккуратно нажимать на педаль тормоза и не прибегать к резкому торможению. При таком стиле вождения увеличивается тормозной путь, что вынуждает постоянно следить за дистанцией, особенно во время движения вниз по склону.

Если же водитель всё-таки попал в занос и начал терять управление над автомобилем, следует рулить по направлению заноса, при этом не нажимая на педали. По словам экспертов, попытки торможения или разгона — худшее, что можно сделать в такой ситуации.

Кроме того, специалисты не рекомендуют пренебрегать подготовкой к поездке. По их словам, стоит потратить время на то, чтобы очистить машину от снега и льда, а также выбрать лёгкую и удобную обувь для лучшего ощущения педалей.

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