Британская пара умерла в один день от коронавируса после 60 лет брака

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Супруги из Великобритании Брин и Пэт Хоуэллс прожили вместе 60 лет и умерли в один день, заразившись коронавирусом.

Симптомы болезни проявились у Хоуэллсов 4 апреля. Сначала плохо почувствовала себя 80-летняя Пэт, но решила, что у неё переутомление — в это день она занималась садом и красила стены в прихожей. Но следом заболел 86-летний Брин. Им диагностировали коронавирусную инфекцию и госпитализировали. Так как болезнь протекала тяжело, обоих супругов пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, но это не помогло. Первой, в ночь на 14 апреля, скончалась женщина, её муж пережил её на 17 часов, пишет Daily Mail.

За пять месяцев до смерти Брин и Пэт получили открытку от королевы Елизаветы II, в которой она поздравила пару с бриллиантовой свадьбой. Родственники умерших так и не смогли понять, как заразились Хоуэллсы — они находились на самоизоляции около месяца до появления симптомов. У Брина и Пэт остались четверо сыновей, 11 внуков и 12 правнуков.

Как сообщил NEWS.ru, в Бирмингеме из госпиталя выписали 106-летнюю женщину, которая оправилась после заражения коронавирусом. Конни Титчен считают самым пожилым в Великобритании человеком, которому удалось излечиться от COVID-19.