https://static.news.ru/photo/39440f2a-daf1-11e9-90e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Получив гневные комментарии от матери под видеозаписью, Шабина Миа скончалась от сердечного приступа. Инцидент произошёл в Великобритании. Об этом сообщило издание Cheshire Live .

Девушка опубликовала ролик, который записала во время циркового представления. Её мать Анжела хотела поставить лайк, но вместо этого, из-за сбоя на планшете, под видео был опубликован злой смайлик. Пытаясь его убрать, женщина только усугубила ситуацию и продублировала комментарий несколько раз.

Дочка это неправильно поняла, — рассказала Анжела.

В этот день Шабина очень разозлилась на мать и заблокировала её в соцсетях и контактах на телефоне. Анжела уверена, что у дочери была такая реакция из-за депрессии и диабета.

Мать погибшей решила попробовать поговорить с Шабиной на следующий день, однако обнаружила её мертвой. Врачи сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Незадолго до смерти девушка приняла наркотики.

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