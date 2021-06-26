Бриг «Россия» прошёл по Неве на празднике «Алые паруса» в Петербурге

На празднике в честь выпускников «Алые паруса» в Петербурге прошёл по Неве бриг «Россия» со стягами к 30-летию российского триколора.

У праздника было три основных темы — 30-летие возвращения российского флага, годовщина рождения Александра Невского и 60-летие первого полёта человека в космос. Все выпускники могли отпраздновать окончание школы на восьми площадках Санкт-Петербурга.

Власти также организовали концерт на Дворцовой площади, где выпускников из Северной столицы и Ленобласти поздравили известные российские певцы и музыканты. Часть композиций была посвящена космосу.

По окончании концерта гости праздника, в том числе приглашённые иностранцы, вышли на Дворцовую набережную полюбоваться проходом брига. Его проход по Неве сопровождался светящейся надписью «Поехали!».

Корабль был украшен 18 парусами алого цвета из облегчённых материалов специально для бала выпускников. После этого над городом прогремел салют.

«Алые паруса» проходят ежегодно в период белых ночей. В 2021 году в связи с ограничениями, введёнными из-за коронавируса, попасть на праздник могли только выпускники. Перед входом у них проверяли температуру и требовали надеть маски.