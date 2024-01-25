Выявлен процент россиян, лояльно относящихся к вечеринкам во время СВО Russian Field: 30% россиян сочли допустимыми вечеринки звезд во время СВО

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Менее трети россиян (30%) считают допустимыми масштабные вечеринки с участием знаменитостей в период специальной военной операции, сообщает Telegram-канал BRIEF со ссылкой на результаты социологического опроса Russian Field. При этом около двух третей участников опроса (64%) выступили против подобных мероприятий.

О недопустимости вечеринок заявили 69% женщин и 57% мужчин. При этом число людей с таким мнением возрастает от более молодых возрастных групп к старшим. Допустимыми сочли звездные развлечения более половины молодых участников исследования. Подавляющее большинство респондентов в возрасте от 60 лет высказались против.

Мнение о масштабных вечеринках с участием звезд во время СВО различается у людей разного достатка и уровня образования. Так, недопустимы мероприятия для 73% малообеспеченных респондентов, 55% обеспеченных и 74% респондентов без высшего образования против 58% с высшим образованием.

Опрос проводился 11–19 января, в нем приняли участие 1600 респондентов. Россиян опрашивали по телефону.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров после скандальной «голой» вечеринки отправился в США со своим концертным директором, уроженцем Донбасса Максимом Ситником. Как уточняется, мужчины, которые общаются уже на протяжении двух лет, вместе посетили концерт певицы Мадонны в Нью-Йорке.