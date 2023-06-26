Бренд Puma назначил нового гендиректора в России Новым директором бренда Puma в России стал гражданин Чехии Мирослав Рыба

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Гражданин Чехии Мирослав Рыба назначен гендиректором российского филиала компании Puma, которая специализируется на производстве и продаже спортивных товаров, пишет «Коммерсант». До его назначения позицию генерального директора занимала Виктория Пигальская, проработавшая на этом посту около четырех месяцев.

Гендиректором российского офиса производителя и продавца спортивных товаров Puma ООО «Пума-Рус» 26 мая 2023 года стал гражданин Чехии Мирослав Рыба. До этого больше двух лет он занимал ту же должность в подразделении Puma Nordic, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба американской корпорации Yum! Brands, владеющей примерно 70 ресторанами KFC в России, сообщила, что компания продала все свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Отмечается, что рестораны будут вновь открыты под новым названием Rostic’s.

Производитель бытовой химии Henkel в апреле принял решение прекратить деятельность в России на фоне действий на Украине и запустил все необходимые для этого процессы. Позже в пресс-службе компании рассказали, что уход с российского рынка может включать в себя продажу или передачу активов новому владельцу.