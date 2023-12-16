«Бред в последней инстанции»: Цыганов о словах Разиной про концерты и СВО Цыганов счел бредом слова Разиной, назвавшей концерты в зоне СВО «дурью»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вадим Цыганов

Поэт и продюсер Вадим Цыганов в разговоре с NEWS.ru назвал бредом в последней инстанции слова экс-солистки группы «Мираж» Светланы Разиной о том, что концерты в зоне СВО — «дурь». По словам Цыганова, концерты в экстремальных условиях нужны — и «в больницах», и «в тюрьмах».

Мне кажется, это говорила не она, а нейросеть, потому что это как-то античеловечно. Это какой-то бред в последней инстанции. Почему не нужны? Во всех тяжелых местах нужны концерты: в больницах нужны, тюрьмах. Везде люди, на передовой — тем более. Все экстремальное в мире, оно всегда требует поддержки. Мы тогда перестанем быть людьми, если не будем помогать, превратимся в свиней, которые будут в розовых юбках плясать и скакать, — заявил Цыганов.

Среди артистов, которые посещали зону СВО с концертами, SHAMAN, Григорий Лепс, Вадим Самойлов, Александр Маршал и другие исполнители. Бывший участник рок-группы «Парк Горького» рассказывал, что выступает в Донбассе с 2014 года. Также Маршал сообщал, что в спецоперации участвует его племянник. Сам артист также пытался мобилизоваться, однако его не взяли из-за возраста.