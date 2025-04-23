«Бред сивой кобылы»: криминалист о политическом мотиве убийства Талькова Криминалист Игнатов опроверг версию о политическом мотиве убийства Талькова

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Игорь Тальков

Версия о политическом убийстве певца Игоря Талькова является недостоверной и бредовой, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, песни исполнителя не могли стать мотивом для расправы, так как не несли никакого вреда СССР, находившемуся на грани развала.

Тогда ходили разговоры, что это было какое-то якобы политическое убийство. Это все бред сивой кобылы. Мне даже было смешно это слушать. Какое там политическое убийство, когда уже к тому моменту Советский Союз практически трещал по швам, и песни Талькова уже никому, как говорится, вреда никакого не приносили? — сказал Игнатов.

Ранее писатель и сценарист Андрей Кивинов заявил, что Тальков был убит в результате спонтанного конфликта, а не из-за своих убеждений. По его словам, трагедия произошла вследствие бытовой перепалки между артистом и музыкальным продюсером Валерием Шляфманом. Он предположил, что ссора была связана с очередностью выступлений.

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина ранее заявила, что заочно осужденный на 13 лет лишения свободы Шляфман получил правильный приговор. По ее словам, смысла разбираться в причинах преступления нет, так как это не поможет вернуть Талькова.