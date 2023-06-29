«Бред сивой кобылы»: эксперт рынка об отмене НДС на просроченные продукты Эксперт FMCG-рынка Анфиногенов назвал бредом отмену НДС на продукты с истекающим сроком годности

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Законопроект об отмене НДС на продукты с истекающим сроком годности подорвет деятельность ретейлеров, заявил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Комментируя ситуацию «360», он назвал данную инициативу «бредом сивой кобылы». По его мнению, законопроект был неправильно сформулирован.

Нехорошо, конечно, о последователях Владимира Вольфовича Жириновского говорить какие-то резкие слова, но это бред сивой кобылы. Законопроект не заработает, он по своей сути подрывает ретейлеров. Хоть я их и не люблю, ведь они достаточно алчные, бесцеремонные и циничные люди. Однако этот ход совершенно неверный, — пояснил эксперт.

По словам Анфиногенова, такая инициатива могла бы заработать в том случае, если будет четко прописан механизм адресной раздачи продуктов с истекающим сроком годности в специализированных пунктах. Он отметил, что «халява развращает людей», поэтому «устраивать свалку» из просрочки около магазинов нельзя. В качестве альтернативы эксперт предлагает государству сделать так, чтобы нуждающихся было как можно меньше: социализировать их, помогать в трудоустройстве и финансово поддерживать.

Юрист Общества защиты прав потребителей Мария Свиридова уточнила, что практика фудшеринга распространена во всех странах мира. Ее можно частично применить и в России. При этом не стоит включать все продукты в этот список. Прежде всего следует определить последствия для организма от просрочки. Так, распространять инициативу на мясную продукцию не стоит, употребление мяса с истекшим сроком годности может негативно отразиться на здоровье. Включить в перечень юрист предлагает кисломолочные товары и консервы.

Общественный деятель Андрей Ковалев считает, что инициатива выгодна как для населения, так и для торговых сетей. По его мнению, это позволит нуждающимся легально получать продукцию с истекающим сроком, а не «копаться в мусорных баках». Ретейлеры при этом смогут избежать уплаты больших налогов. Ковалев напомнил, что снижение НДС для ресторанного бизнеса привело к росту собранных налогов.

Федеральная налоговая служба отметила удивительные результаты этого эксперимента. Налоги сами по себе выросли, потому что небольшие суммы начали платить все. От огромных уклоняются всеми возможными способами, но не от маленьких, — пояснил общественный деятель.

Депутаты Госдумы фракции ЛДПР ранее предложили разрешить российским магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности. В частности, предлагается отменить НДС на некоторую еду и бутилированную воду, если ретейлеры отдадут их населению.