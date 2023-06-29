«Бред»: правозащитник ответил на слухи об аресте Суровикина Правозащитник Мельников заявил, что Суровикина нет в СИЗО «Лефортово»

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил о том, что главнокомандующего ВКС РФ генерала Сергея Суровикина нет в столичных СИЗО. Так правозащитник прокомментировал слухи об аресте военного. Соответствующий текст он опубликовал в личном Telegram-канале.

Мне в последние дни очень часто пишут/звонят представители <...> российских и иностранных СМИ. Спрашивают: «Правда ли, что Суровикин в СИЗО? Расскажите, в какой камере». Отвечаю: ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет. Бред про «подпольное СИЗО в Серебряном бору» даже комментировать не хочу, — написал Мельников.

В четверг, 29 июня, газета Financial Times сообщила, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами задержан. В свою очередь агентство Bloomberg уточнило, что генерал был не задержан, но допрошен в военной прокуратуре.

При этом Telegram-канал Baza сообщил, что дочь заместителя командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина Вероника опровергла информацию об аресте генерала. По ее словам, с мужчиной все в порядке.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о местонахождении Суровикина. Он рекомендовал обратиться с этими вопросами в Минобороны.